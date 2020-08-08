За сутки выздоровевших от коронавируса в России было больше, чем заболевших

Зараженных с начала пандемии в России 882 347 Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки число вылечившихся от коронавируса превысило число новых случаев заражения. Об этом 8 августа сообщает оперштаб. Победили болезнь 6 615 человек, а обнаружили вирус у 5 212 человек за тот же период.

Из числа зараженных 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 смертельных случаев.

Случаев заражения всего с начала пандемии в России 882 347, случаев выздоровления - 690 207.

Ученые заявили, что болезнь до конца не изучена, и есть новые симптомы коронавируса. Например, у пациента в Чикаго четыре дня длилась икота, но ни лихорадки, ни кашля не было. Другие пациенты жалуются на сыпь во рту.

Перед второй волной коронавируса врачи призывают людей похудеть - ожирение не только фактор риска, такие пациенты тяжелее переносят заражение, но и вакцина для них может быть менее эффективной.