Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершилась в Мурманской области

Фото: Минздрав России

7 августа в Мурманской области завершилась Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». С 1 по 7 августа участие в акции принимали жители Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска, Мурманска: более 300 человек узнали свой ВИЧ-статус.

Помимо бесплатного анонимного теста на ВИЧ, все пришедшие к мобильным пунктам тестирования, получали консультацию о возможных рисках. Также в городах, где останавливаются МПТ, проходили образовательные семинары для врачей первичного звена. Ведь главные цели акции: информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ и, конечно, снижение стигматизации и дискриминации ВИЧ-положительных граждан.

Это отмечали и 7 августа на церемонии, посвященной окончанию акции в Мурманской области.

- Акция помогает понять, что, даже в случае положительного результата теста на ВИЧ, человек не остается один, - озвучила главный посыл акции консультант управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области Елена Савченко. - Медицина на современном этапе готова оказать ему действенную помощь с одной стороны, а с другой – предотвратить возможность и снять риски заражения любимых и дорогих ему людей, тем самым снизить распространение ВИЧ-инфекции.

Фото: Минздрав России

Очень важно, что акция проходит с соблюдением всех мер безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор для профилактики коронавируса: консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

ВАЖНО

ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка

Фото: Минздрав России

Женщина с ВИЧ может стать мамой здорового малыша. Главное - принимать лекарства и строго выполнять все рекомендации лечащего врача, который знает, как защитить партнера и будущего ребенка от инфицирования.

Почти 99 процентов ВИЧ-положительных российских беременных женщин рожают здоровых детей.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Магаданская область

С 8 по 11 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 3 городах Магаданской области: Магадане, Оле, Соколе.

А 6 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию уже началось в Забайкальском крае. До 12 августа МПТ побывают в пяти городах: Могоче, Краснокаменске, Борзе, Агинском, Чите.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru