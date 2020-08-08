NYT: Доставившее в Бейрут селитру судно затонуло в 2018 году

Взрывом уничтожены дома, больницы, административные здания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты газеты The New York Times узнали судьбу грузового судна Rhosus, на котором в Бейрут прибыла партия аммиачной селитры. Именно это вещество взорвалось 4 августа 2020 года во время сварочных работ в ангаре. Опасный порошок сгрузили в специальные помещения в порту, а сам корабль затонул в 2018 году.

В Бейрут прибыли российские спасатели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Грузовое судно вышло из Батуми в 2013 году. Почти 2,7 тысяч тонн селитры должны были доставить в Мозамбик. Заход в порт Бейрута был внеплановым, во время проверки корабль задержали из-за технических неполадок, груз арестовали.

Ранены больше 5000 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американские журналисты получили спутниковые снимки и считают, что в 2015 году селитры уже не было на корабле, ее сгрузили в амбар. Само судно затонуло за несколько дней в феврале 2018 года и находилось под водой, недалеко от хранилищ.

Причиной взрыва стала хранившаяся на складе селитра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате взрыва погибли больше 150 человек, ранены 5000, ущерб оценили в 15 миллиардов долларов. Полиция Кипра допросила российского бизнесмена, который владел судном.