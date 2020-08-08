В США выпустили национальные рекомендации о дезинфицирующих средствах после того, как четверо умерли и 11 человек ослепли

Дезинфицирующее средство для рук нельзя принимать внутрь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США четыре человека погибли при попытке защитить себя от коронавируса с помощью дезинфицирующих средств для рук. Пользовались этим спиртовым раствором они не по назначению. Выпивали средство, а после у них начиналось головокружение, тошнота, проблемы со зрением.

Всего в больницы попали 15 человек, из них четверо скончались, еще 11 ослепли.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США даже выпустило рекомендации - "дезинфицирующее средство для рук нельзя принимать внутрь".

NBC News со ссылкой на отчет ведомства пишет, что средний возраст пациентов, попавших с отравлением в больницы- 43 года, 13 из 15 пациентов - мужчины. В анализах пациентов нашли метанол, уровень которого был предельно высоким. У многих пациентов уже в больнице начались судороги. Пришлось проводить им диализ для очистки крови.

- Серьезное отравление метанолом, которое приводит к необратимой инвалидности или смерти, может произойти после проглатывания дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, содержащего метанол,- сказано в предупреждении ведомства.

Ранее врачебное сообщество выступило с критикой в адрес президента США, который допустил, что найдется способ "дезинфицировать легкие".