Дмитрий Медведев рассказал, почему Закавказье могло превратиться в "пороховую бочку"

Дмитрий Медведев Фото: facebook.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил решение 2008 года защитить Абхазию и Южную Осетию. Он напомнил, что исполняется 12 лет с тех событий, когда Россия ответила "на действия мерзавцев", по приказу которых открыли огонь по мирному населению, старикам и детям, по российским миротворцам.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали республику, разрушена часть столицы Цхинвала. Российским войскам в течение пяти дней удалось вытеснить грузинские войска из региона.

- По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку,- написал Дмитрий Медведев ВКонтакте.

Он подчеркнул, что Россия не допускала и не допустит нападения на своих граждан. Ранее он говорил, что решение во введении войск далось не просто, но тогда это был "единственный способ сохранить жизни людей". Владимир Путин, отвечая на вопрос западных политологов, прокомментировал ситуацию доходчиво и жестко. Он сказал, что затеявшие войну против Южной Осетии должны были понимать, что «получат по морде по полной программе».