Архимандрит Герман умер от коронавируса: его называли главным экзорцистом страны

Архимандрит Герман (Чесноков), насельник Троице-Сергиевой лавры Фото: stsl.ru

Умер насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Причиной его смерти стали осложнения на фоне заражения коронавирусом.

- Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием,- сказано в сообщении.

Александр Чесноков родился 30 августа 1941 года, ему было 79 лет. Он заразился коронавирусом еще в мае 2020 года, его госпитализировали уже с серьезными симптомами болезни, началось осложнение в виде пневмонии. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но по сообщениям людей, знакомых с ситуацией, у него отказали внутренние органы. Он умер 8 августа.

Священника знали как самого известного православного "экзорциста" России. Он являлся настоятелем храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла - подворья Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Герман совершал чин изгнания злых духов, к нему приходили на "отчитку".