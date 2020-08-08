В Турции готовы отстроить разрушенный взрывом порт в Бейруте и прилегающие здания

Взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турция готова помочь Ливану в восстановлении разрушенного порта в Бейруте, где 4 августа прогремел взрыв. С таким предложением вступил вице-президент Турции Фуат Октай.

Ущерб составил 15 миллиардов долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С его слов, турецкие специалисты могут взяться не только за восстановление порта, а судя по спутниковым снимкам, часть земли там вообще ушла под воду в результате взрыва, но также за строительство прилегающих к порту зданий, сообщает канал Anadolu.

- Турция готова внести посильный вклад в восстановление порта Бейрута и прилегающих построек,- сказал турецкий политик. - Мы также готовы открыть для нужд Ливана порт Мерсин вплоть до восстановления порта Бейрута.

Часть порта затоплена Фото: Роскосмос.

Фуат Октай прибыл в пострадавший Бейрут, где встретился с президентом Ливана, они договорились, что Анкара увеличит объем гуманитарной и медицинской помощи.

В полевом госпитале раненых принимают российские врачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия направила в Берут спецгруппы МЧС, в составе которых врачи, психологи, спасатели. Под завалами российские специалситы нашли уже четырех человек. Медики принимают раненых в полевых госпиталях.