Владимир Путин выразил соболезнования после крушения пассажирского самолета в Индии

На борту самолета было 190 пассажиров Фото: Air India Express Фото: twitter.com

Президент Владимир Путин направил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Каликут.

Вечером 7 августа пассажирский самолет, следовавший из Дубая, совершил жесткую посадку. Пилоты смогли посадить Боинг-737 только со второй попытки, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и уткнулся "носом" в землю (аэропорт расположен на возвышенности, полоса для посадки и взлета заканчивается склоном). Лайнер развалился буквально надвое.

Погибли 20 человек, среди них есть дети.

- Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе,- сказано в сообщении Владимира Путина.

В больнице находятся 149 пассажиров того рокового рейса.

Ситуация усугубляется еще и кризисом, вызванным пандемией коронавируса - власти попросили местных жителей, которые выбежали помочь пассажирам, оказавшимся зажатыми в самолете, пройти на карантин.