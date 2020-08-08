В США перед второй волной коронавируса скупают 15-этажные бункеры и подземные дома с грядками

Компания преобразует выведенные из эксплуатации подземные ракетные шахты в роскошные квартиры Фото: survivalcondo.com

Богатые американцы будут пережидать вторую волну пандемии коронавируса под землей. Специалисты по продаже недвижимости ликуют - продажи подземных бункеров, которые в прошлом считались товаром для редких ценителей "теории апокалипсиса", увеличились в четыре раза.

Теперь спешат купить подземные укрытия все, у кого есть на них деньги. В стандартном бункере есть все необходимое для жизни - от подземных бассейнов до учебных классов. Но сейчас стали интересоваться жильем с собственными "грядками", чтобы даже в магазин не подниматься. Так что подземелья продают с готовыми лабораториями аквапоники - это возможность выращивать растения без грунта.

- Это не то, что вы бы увидели на чьем-то заднем дворе ... Если бы бункер был над землей, это было бы 15-этажное здание,- сказал Fox News Ларри Холл, владелец и разработчик Survival Condo Projects. - Это было бы второе по высоте здание в Уичито (город в Канзасе-прим.ред), если бы оно было надземным.

Он связывает такой взрывной спрос с паникой по поводу второй волны коронавируса. Теперь фирмы по продаже подземных домов диктуют свои условия покупателями - ушли предложения со скидками, никакой рассрочки - только наличные, бронирование невозможно - кто первым отдал деньги, тот и владелец.

- Доверие к бункерной индустрии "взлетело до небес". Исчез стереотип о том, что выживальщики Судного дня носят камуфляж. Теперь профессиональные врачи, юристы и бизнесмены, некоторые из которых являются миллиардерами, смотрят на бункеры,- сказал Холл.

Москвичи тоже заинтересовались бункерами в 2020 году.