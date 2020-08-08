В пострадавшем от взрыва Бейруте начался крупный пожар возле больницы

Пожар произошел в полуразрушенном здании Фото: Кадр видео

В Бейруте спустя несколько дней после взрыва, который уничтожил часть города, снова ЧП - горит здание недалеко от больницы Сент-Чарльз. Об этом 8 августа сообщает Lebanese News and Updates. На месте работает армия и гражданская оборона.

По предварительным данным, пострадавших нет, речь идет о разрушенном здании недалеко от больницы и газового завода.

В соцсетях обсуждают, мог ли это быть поджог, но точных данных пока быть не может - огонь еще не потушен.

Бейрут еще не оправился от трагедии 4 августа, когда в порту взорвалась аммиачная селитра - часть города уничтожена, 154 человека погибли, более 6000 получили ранения. Цифры будут увеличиваться, потому что завалы все еще разбирают. Спасатели МЧС из России нашли тело четвертого погибшего под обломками элеватора.

Власти Турции заявили о готовности восстановить разрушенный порт и прибрежные здания.

Президент Франции Эммануэль Макрон, которй уже посетил пострадавший город, в воскресенье 9 августа проведет конференцию "доноров для Ливана", на видеосвязь в числе прочих выйдет лидер США Дональд Трамп.