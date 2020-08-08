Почему полузащитник ЦСКА Никола Влашич не играет против Химок, объяснили в столичном клубе

Никола Влашич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В состав футбольного клуба ЦСКА на первую игру сезона против "Химок" не вошел один из лидеров команды - хорватский полузащитник Никола Влашич. В прошлом сезоне балканский футболист постоянно вел вперед команду, забивая важные голы. Но на первый матч сезона против химчан он не попал даже в заявку. И стала известна причина пропуска поединка игроком.

- Информация от медштаба: Никола Влашич пропускает игру из-за мышечной травмы, - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Химки - ЦСКА. Эта встреча стала первой в новом сезоне чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге сезона 2020/2021. Матч проходит на стадионе "Арена Химки", стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.