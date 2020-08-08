Российский капитан судна с селитрой назвал версии взрыва в Бейруте

Мощный взрыв в порту Бейрута унес жизни более ста человек, еще около пяти тысяч получили различные ранения.

По данным местных СМИ, ЧП могло произойти из-за груза россиян. Есть вероятность, что багаж в Ливан привез международный экипаж на судне Rhosus, владельцем которого был хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин.

Эта история произошла еще в 2013 году. Российские и украинские моряки тогда вошли в порт, чтобы оставить в нем дополнительный груз. Позже Гречушкин отказался платить Бейруту, из-за чего экипаж и судно арестовали. Целый год моряки были в заложниках и только через суд смогли вернуться на родину.

О том, что же могло послужить причиной трагического инцидента "Комсомолке" рассказал экс-капитан Rhosus Борис Прокошев.

По его мнению, к взрыву в порту Бейрута привела жадность местных властей.

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