Сарри уволили с поста главного тренера "Ювентуса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера лучшего итальянского клуба последнего десятилетия "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

-- Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса", одержав девятую победу в чемпионате страны подряд, что стало кульминацией в личном пути, - говорится в сообщении.

Однако ранее итальянский клуб все же вылетел из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей команда уступила "Лиону".

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