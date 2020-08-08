Новый вирус вспыхнул в Китае: врачи предупредили о смертельной болезни

Новый вирус вспыхнул в Китае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Китае предупреждают о вспышке нового смертельного вируса.
Болезнь выявили уже у 60 человек, 7 жителей страны погибли. Предполагается, что вирус, скорее всего, может передаваться человеку через укусы клещей, сообщает Global Times.
В результате заражения больные страдают от сильной лихорадки с синдромом тромбоцитопении, то есть повышенной кровоточивости (SFTS). Основные симптомы болезни - кашель, диарея, рвота. Возможны миалгия (сильная боль в мышцах) и появление сыпи.
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