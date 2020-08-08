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Демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

Протестующие устроили погромы на улицах города
Юлия КековаЮлияКекова
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Демонстранты в Бейруте заняли здание МИД

Демонстранты в Бейруте заняли здание МИД

Фото: REUTERS

В ливанской столице, в городе Бейрут, в субботу, 6 августа, демонстранты заняли здание МИД. Об этом сообщает телеканал LBCI.

По его данным, около здания ведомства сейчас находятся полицейские, они ведут переговоры с протестующими, которые уже успели уничтожить портрет президента республики Мишеля Ауна. Также они заявили, что здание МИД теперь стал их штаб-квартирой.

Кроме этого, постройке министерстве иностранных дел грозит обрушение. Всех, кто, находится внутри просят покинуть здание в целях безопасности. Ранее из-за взрыва оно пострадало и теперь грозит обрушиться на людей.

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