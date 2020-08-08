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Протесты в Бейруте после взрыва: более 170 человек ранены, захвачены два здания министерств

Демонстранты не намерены останавливаться, протесты в Бейруте продолжаются
Юлия КековаЮлияКекова
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Протесты в Бейруте после взрыва продолжаются

Протесты в Бейруте после взрыва продолжаются

Фото: REUTERS

В ливанской столице 8 августа продолжаются антиправительственные демонстрации. Число пострадавших во время протестов в Бейруте уже превысило 170 человек. Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста.

За время своей акции демонстрантам удалось захватить два министерства - здания МИД и министерства экономики.

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