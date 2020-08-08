Число заболевших коронавирусом в мире превысило 19 миллионов Фото: Иван МАКЕЕВ

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 19,1 миллиона. Общее количество летальных случаев за все время пандемии на планете увеличилось до 716 075. О этом в субботу, 8 августа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В большинстве стран еще действуют ограничительные меры и необходимость использования средств индивидуальной защиты. Чтобы остановить распространение инфекции среди населения, порой даже несмотря на снятие карантина, требуют носить маски в общественных местах.

Врачи и эпидемиологи настаивают на том, чтобы люди продолжали соблюдать масочный режим. Но далеко не все хотят следовать этим рекомендациям. К слову, за отказ надеть маску в некоторых государствах можно даже угодить в тюрьму.

По данным Совета по международным отношениям (CFR), ношение масок обязательно в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В США, Канаде, Австралии и странах Европы это требование действует выборочно – в определенных штатах, провинциях или областях. В Канаде нарушителям имеют полное право отказать от обслуживания в магазине.