В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.

- Мария Колесникова была задержали при выходе из штаба в Минске. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки проезд заблокировал микроавтобус. Из него вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали, - сообщили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что задержание соратницы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказалось ошибкой. Колесникову уже отпустили, поскольку сотрудники милиции "перепутали" ее.

По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, сейчас она выясняет все детали ситуации с задержанием Колесниковой.

Напомним, 8 августа стало известно о задержании в Минске главы штаба Тихоновской Марии Мороз. Точная причина ее ареста пока неизвестна. Учитывая, что сегодня суббота, выходной день, то до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу.