Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула свою квартиру в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 8 августа, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске. Об этом сообщила журналистам ее пресс-секретарь Анна Красулина, уточнив, что Тихановская приняла такое решение из соображений безопасности после задержания двух своих помощников, однако она сейчас находится в столице среди членов своего штаба.

«Ничего экстраординарного не происходит, после задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру, она в Минске и сейчас находится в окружении членов штаба и журналистов, ей организовали отдельную комнату», - рассказала Анна Красулина в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову, но вскоре ее отпустили: выяснилось, что помощницу кандидата с кем-то «перепутали» . До этого была арестована глава штаба Тихановской Мария Мороз.

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