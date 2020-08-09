Осенью автомобилистов России ждут важные изменения

Осенью вступят в силу несколько новых правил для водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью автомобилистов России ждут семь важных изменений. Так, с конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО: границы коридора будут расширены в обе стороны до 30%. Таким образом, размер минимальной базовой ставки составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей.

Кроме того, как сообщает издание Autonews, у водителей появится возможность получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у автомобилиста. Для каждого водителя рассчитают его собственный риск-фактор, однако итоговый тариф в любом случае должен быть не выше предельно разрешенного базового.

После 30 сентября возобновится процедура техосмотра, которая была временно отменена из-за вспышки коронавируса, и водителям, как и раньше, для оформления полиса ОСАГО нужно будет получить диагностическую карту. Также с 31 октября снизятся тарифы на платных участках автомагистралей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр.