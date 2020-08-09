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«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Ранее сообщалось, что в России случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не зафиксированы
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о новом вирусе SFTS в Китае, из-за которого уже умерли семь граждан КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этот вирус может передаваться человеку через укусы клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом – то есть, повышенной кровоточивостью. Основными симптомами болезни считаются кашель, диарея и рвота, возможны также сильная боль в мышцах и сыпь на теле. Случаи заражения и смертей зафиксированы лишь в двух восточных провинциях Китая – Цзянсу и Аньхой.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация», - сказал Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом RT.

Он добавил, что «ничего выходящего за рамки КНР нет», и напомнил о том, что Китай закрыт для посещений.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в нашей стране ни одного случая острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не выявлено, а это заболевание врачам давно известно.

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