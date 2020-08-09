Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что он в обход конгресса предпринял несколько шагов с целью помочь американцам легче преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.

По его словам, он подписал четыре указа, одним из которых распорядился продолжать выплачивать безработным пособия в размере 400 долларов в неделю.

«Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год», - добавил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что «налоговые каникулы» будут действовать либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. И добавил, что если в результате президентский выборов в США 3 ноября останется на второй срок, сделает такие каникулы постоянными.

Кроме того, Трамп сообщил, что еще двумя указами приостановить выселения жильцов за неуплату аренды и принять дополнительные меры для облегчения долгов студентов за обучение, передает ТАСС.