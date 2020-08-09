Во время беспорядков в Бейруте погиб один полицейский, ранены более 70

Антиправительственный митинг в Бейруте перерос в массовые беспорядки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление безопасности Ливана подтвердило гибель одного сотрудника правоохранительных органов во время антиправительственных акций протеста в Бейруте и назвало его имя: в стычках с демонстрантами погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи.

Кроме того, в заявлении ливанских силовиков говорится, что «при выполнении задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях» в центре столицы страны получили ранения более 70 сотрудников сил безопасности.

Ранее местный телеканал сообщил, что число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 490 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, вспыхнули в Бейруте через четыре дня после страшного взрыва в городском порту, разрушившего сотни зданий и жилых домов. Протестующие требуют отставки правительства.

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