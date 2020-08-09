Трамп: Демократы пытаются «украсть» президентские выборы

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции в Бедминстере Фото: REUTERS

Демократы смогут победить на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах только путем массовых фальсификаций итогов голосования, убежден действующий президент США Дональд Трамп.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Он обратил внимание журналистов на то, что представители Демократической партии хотят в большинстве штатов страны отменить требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования на будущих ноябрьских выборах, передает агентство Reuters.

«Зачем это делается? Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить», - пояснил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, скорее всего, его соперником от демократов на выборах 3 ноября станет бывший бывший вице-президент США Джозеф Байден, который опережает Трампа по популярности среди избирателей в трех ключевых штатах – Аризоне, Флориде и Мичигане.