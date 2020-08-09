В Бразилии объявили траур по жертвам коронавируса

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тысяч Фото: REUTERS

В Бразилии объявили трехдневный траур по умершим из-за коронавируса. Такое решение Национальный конгресс и Федеральный верховный суд (ФВС), исполняющий в стране функции конституционного суда, приняли в субботу, 8 августа, когда число умерших в результате заболевания COVID-19 бразильцев превысило 100 тысяч.

«Наша страна никогда не знала трагедии подобного масштаба. Сто тысяч человек, у каждого из которых было имя, профессия, планы и мечты. Сто тысяч человек, которые, вне сомнения, оставили свой след в этом мире и в жизнях других людей», - говорится в заявлении председателя высшей судебной инстанции Бразилии Диаса Тоффоли.

Он выразил глубокую скорбь и сочувствие родным и близким каждого из 100 тысяч умерших «от имени законодательной власти и ФВС».

«В память о каждом из 100 тысяч умерших ФВС объявляет трехдневный траур», - цитирует заявление Тоффоли ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бразильский Минздрав сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране с начала пандемии превысило три миллиона, а скончались от последствий заболевания 100477 человек.