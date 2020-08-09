Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп по телефону обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании Фото: REUTERS

Крупнейший спонсор Республиканской партии и предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома – американский бизнесмен Шелдон Адельсон может прекратить финансовую поддержку предвыборного штаба действующего президента США после того, как Дональд Трамп обругал его по телефону, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Однако разговор обернулся для него неожиданно: глава государства в резких выражениях стал упрекать миллиардера в том, что тот дает мало денег на его поддержку. Трамп заявил, что Адельсон мог бы и больше потратить ради его переизбрания.

Politico отмечает, что 87-летний инвестор, чье состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов, за несколько лет уже потратил на поддержку Трампа «десятки миллионов» долларов. И пока неясно, не передумает ли Адельсон финансировать его предвыборную кампанию. По крайней мере, именно этого опасаются республиканцы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что демократы смогут победить на предстоящих президентских выборах в США только путем массовых фальсификаций.