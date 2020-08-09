Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Протестующие в здании министерства иностранных дел Ливана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Ливана освободила от протестующих в Бейруте здания еще двух министерств – экономики и энергетики, передает телеканал Al Hadath. В сообщении отмечается, что к утру воскресенья обстановка на улицах ливанской столицы стала гораздо спокойнее.

Между тем, по данным телеканала Al Jazeera, число пострадавших в ходе беспорядков и столкновений демонстрантов с силовиками к этому часу возросло до 728. Ранее сообщалось о 490 раненых, в том числе о 70 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, один полицейский погиб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, вспыхнули в Бейруте через четыре дня после страшного взрыва в городском порту. Протестующие, требующие отставки правительства и независимого расследования ЧП в порту, пытались взять штурмом здания четырех министерств.

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