Мэр Нагасаки призвал США и Россию сократить свои ядерные арсеналы

В Нагасаки почтили память жертв американской атомной бомбардировки Фото: REUTERS

Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ, выступая в воскресенье на посвященной 75-й годовщине американской атомной бомбардировки траурной церемонии, призвал США и Россию сократить свои ядерные арсеналы.

Он отметил, что в последнее время в мире возросла угроза применения ядерного оружия, в связи с чем подчеркнул важность сохранить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Я обращаюсь к мировым лидерам: пожалуйста, стремитесь преодолеть растущую атмосферу недоверия, вместо этого укрепляйте доверительные отношения с помощью диалога», - сказал Томихиса Тауэ.

Он также призвал глав государств на запланированной на следующий год конференции по ДНЯО «выработать реальный путь к ядерному разоружению», который привел бы к сокращению атомного оружия «со стороны ядерных сверхдержав – США и России», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате в Хиросиме погибли не менее 200 тысяч человек, в Нагасаки – около 70 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США хотели сбросить на Японию 15 атомных бомб

В архивах найдены шокирующие свидетельства о том, что американцы собирались уничтожать японские города в течение всего августа, сентября и октября 1945 года. Пока враг не сдастся (подробности).