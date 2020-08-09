В России назвали самый малочисленный народ

В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым малочисленным из 47 таких этносов в России оказались чамалы. В 2010 году их было зарегистрировано всего 24 человека в Дагестане и Чечне, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. По данным переписи 1886 года, 3 889 представителей этого народа проживали в девяти аулах.

- В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тысячи 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали — более 4 тысяч человек, - рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.