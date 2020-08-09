В Беларуси открылись избирательные участки для выборов президента Фото: REUTERS

В Беларуси 9 августа открылись 5 767 участков для выбора президента республики. Голосование за кандидата на пост главы государства станет шестым в современной истории Беларуси, пять из которых побеждал Александр Лукашенко.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию выборов в Беларуси 2020 года.

Оппозиционные кандидаты заявляли, что проведут акции протеста, если результаты выборов укажут на прошедшие фальсификации.

Всего кандидатами на пост президента республики стали пять человек.

Действующий с 1994 года президент Александр Лукашенко.

Светлана Тихановская, жена арестованного Сергея Тихановского - оппозиционного блогера, которому отказали в регистрации кандидатом. Тихановская обещает при избрании её президентом провести честные выборы через полгода.

Сергей Черечень от партии "Белорусская социал-демократическая громада".

Оппозиционный кандидат Анна Канопацкая, которая три года с 2016 по 2019 была депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва.

Общественный деятель и сопредседатель общественной организации "Говори правду" Андрей Дмитриев, возглавлял ранее две предвыборные кампании оппозиционных кандидатов в президенты.