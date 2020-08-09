Twitter и TikTok обсуждают возможное объединение

6 августа Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой» от китайским приложений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская и китайская социальные сети Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении. Обсуждается приобретение только американского сегмента. Его стоимость составляет несколько десятков миллиардов долларов при общей капитализации всего Twitter в $29 миллиардов.

Однако, кроме Twitter, планы на сделку с TikTok имеет корпорация-гигант Microsoft. Капитализация этой компании составляет 1,6 триллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп в начале августа предупредил о возможном запрете TikTok на территории страны, если ни одна американская компания не выкупит его до 15 сентября.