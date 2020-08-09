Украина отменила местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса

ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных районах Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦИК Украины отменил местные выборы 25 октября 2020 года в некоторых подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

- Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, - передаёт сообщение Центральной избирательной комиссии ТАСС.

В ЦИК также уточнили, что выборы отменены в десяти объединённых территориальных общинах Донецкой и восьми - Луганской области, а выбор областей объяснили их расположением около линии фронта.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что будет обжаловать решение ЦИКа Украины в суде, назвав его "кражей голосов". В ОПЗЖ также напомнили, что в 2019 году в этих областях прошли президентские и парламентские выборы.

- Мнение "сценаристов" из офиса президента оказалось для них важнее конституции, международного права и клятв служить народу Украины. По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников, - отметили в партии.

Отмену выборов на территориях Донбасской и Луганской областей в ОПЗЖ назвали результатом "диктаторского режима, боящегося и ненавидящего своих граждан". Также представители оппозиционной партии просят международное сообщество "дать оценку диктаторским действиям украинской власти".