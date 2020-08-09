Украина отменила местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса

ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных районах Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦИК Украины отменил местные выборы 25 октября 2020 года в некоторых подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

- Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, - передаёт сообщение Центральной избирательной комиссии ТАСС.

В ЦИК также уточнили, что выборы отменены в десяти объединённых территориальных общинах Донецкой и восьми - Луганской области, а выбор областей объяснили их расположением около линии фронта.