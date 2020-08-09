Эндокринолог рассказала об опасности фруктов

Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, а фруктоза полностью захватывается белками печени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фрукты, несмотря на высокое содержание витаминов и микроэлементов, способны наносить вред организму, если не учитывать различия в содержании глюкозы и фруктозы, заявила эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Врач отметила, что глюкозы больше содержат фрукты с косточкой, а фруктозы - плоды с семечками.

- И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени, - рассказала Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.

Эндокринолог пояснила, что глюкоза под действием инсулина перерабатывается в энергию и жиры, а фруктозу полностью захватывают белки печени.

Поэтому фрукты рекомендуют есть отдельно от остальных приёмов пищи, а не после другой еды.

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