Диетолог сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Диетолог рекомендует и мясоедам, и вегетарианцам избегать дефицита витаминов и микроэлементов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мясоеды при соблюдении правильного питания живут дольше, чем вегетарианцы, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

Врач отметила, что в организме человека почти всё состоит из белка.

- У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться, - рассказала Кононенко в беседе с Пятым каналом.

Специалист также рассказала, что изнашиваемость организма можно оценить по двум критериям: толщине сосудистой стенки в общей сонной артерии и работе митохондрий.

Чем толще сосудистая стенка в общей сонной артерии, тем скорее наступает старение. У вегетарианцев стенка сосудов не утолщается, поскольку они употребляют меньше холестерина. Однако мясоеды могут сохранить толщину стенки, если добавлять в рацион достаточно витаминов B12, D3, K2.

Митохондрии диетолог назвала "энергетическими станциями" клеток. Из-за недостатка Л-карнитина в рационе вегетарианцев, митохондрии у них работают хуже.

- К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить, - добавила Кононенко.

Ранее сайт KP.ru публиковал плюсы и минусы различных видов вегетарианской диеты.