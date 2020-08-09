В России за сутки выявили 5 189 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 5 189 новых случаев коронавируса. Число заразившихся в стране составляет 887 536 человек. Оперштаб сообщает, что новые заражённые выявлены в 84 регионах России из 85, а у 26,6% из них не было никаких симптомов COVID-19.

Выздоровели после лечения от коронавируса за минувшие сутки 3 215 человек, всего врачи в России смогли вылечить уже 693 422 человека.

77 пациентов скончались после заражения коронавирусом или от сопутствующих заболеваний. Жертвами вируса в России стали 14 931 человек.