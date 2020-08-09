Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси Фото: REUTERS

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси.

Сайт KP.ru сообщал также, что Лукашенко традиционно проголосовал на участке расположенном в Институте физкультуры.

Журналисты "Комсомольской правды - Беларусь" сообщили, что Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после того, как окончатся выборы президента республики.

Отмечается, что на голосование аккредитовано много белорусских и иностранных журналистов. Президент Лукашенко пообещал пообщаться с ними после окончания выборов.

- Их уже предупредили, что глава государства готов ответить на вопросы, но общение пройдёт на улице. На сам участок пустят только фотокорреспондентов. Ожидают президента на участке к 11 часам, - рассказали журналисты.