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Политика

В Москве около посольства Беларуси образовалась очередь из голосующих

Около 60 человек в российской столице пришли проучаствовать в выборах президента республики
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В посольстве Беларуси собралась очередь из голосующих

В посольстве Беларуси собралась очередь из голосующих

Фото: ТАСС

У отделения посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка образовалась очередь из желающих проголосовать за выбранного кандидата на пост президента республики.

В отделение белорусского посольства пришли около 60 человек

В отделение белорусского посольства пришли около 60 человек

Фото: ТАСС

В восемь часов утра 9 августа в Беларуси открылись более 5,7 тысячи избирательных участков. Ещё 44 участка открылись на территории иностранных государств. В России выборы президента Беларуси проходят в дипломатических представительствах, расположенных в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге.

В этом году проходят шестые в современной истории республики выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня, Андрея Дмитриева и Анну Канопацкую.

Александр Лукашенко одержал победу на пяти голосованиях и занимает пост главы государства с 1994 года.