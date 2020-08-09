Лукашенко: Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой

Лукашенко заявил, что Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой, в зависимости от ее готовности выстраивать тесные отношения.

Лукашенко также заявил, что после выборов президента отношения с Россией будут строиться нормально.

9 августа в республике проходит основной день голосования за кандидатов на пост президента Беларуси. ЦИК зарегистрировал пять претендентов: Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня, Андрея Дмитриева и Анну Канопацкую.

На пяти из шести прошедших в республике после приобретения независимости выборах побеждал Лукашенко. Он занимает пост президента с 1994 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Минске в основной день голосования произошли перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. Замглавы "Белтелекома" сообщил, что перебои в работе интернета произошли из-за перегрузки серверов.