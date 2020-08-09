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Трампа пожелал добавить себя к барельефам президентов США на горе Рашмор

Губернатор Дакоты усомнилась в намерениях главы Белого дома и решила для начала подарить ему каменную статуэтку
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Трамп хочет, чтобы его лицо появилось на горе Рамшор

Трамп хочет, чтобы его лицо появилось на горе Рамшор

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы его лицо появилось на горе Рамшор и стало пятым среди уже высеченных портретов основателей Америки.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с 2018 года часто приглашала Дональда Трампа посетить известную достопримечательность на День Независимости США. В очередной раз Трамп в овальном кабинете ей заявил, что желает увидеть свой лик рядом с остальными президентами Америки на горе. Можно было подумать, что это шутка от Трампа, но в прошлом году губернатору пришел письменный вопрос о том, как продвигается вопрос дополнения горы Рамшор портретом Трампа. Кристи Ноэм оказалась в замешательстве. Был ли это приказ оформить гору или все-таки шутка. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

В конце концов Ноэм решила прислать Трампу уменьшенную копию-статуэтку президентской горы, на которой высечен лик Трампа.

Напомним, на горе изображены лица Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Памятник был создан в 1925 году в честь 150-летия независимости США.