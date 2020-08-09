Российские спасатели завершили поиск живых в Бейруте после взрыва

В МЧС сообщили, что власти Ливана больше не надеятся найти живых под завалами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В оперативном штабе МЧС России сообщили, что поиск пострадавших после взрыва в Бейруте, которые могли остаться в живых и находиться под завалами, завершен.

"Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ведомства РФ.

МЧС России передает, что власти Ливана более не рассчитывают найти живых горожан.

"Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель МЧС РФ, сообщает ТАСС.

Напомним, что сотрудники отряда "Центроспас" МЧС России прибыли в столицу Ливана 5 августа. Специалисты работали в три смены, были приглашены кинологи с собаками. Работа проводилась в двух направлениях. Одни искали живых под завалами, а другие следы взрывчатых веществ.

В порту Бейрута вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. Более ста человек погибли, около 4 тысяч оказались ранены, более трехсот тысяч человек остались без крыши над головой. Власти России, ОАЭ, Израиля и Турции направили в Ливан гуманитарную помощь. Российские специалисты развернули в городе мобильный госпиталь.