Правительство России поможет многодетным семьях в погашении ипотеки

Многодетные семьи получат финансовую поддержку в вопросах ипотеки от Правительства РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ будут выделены средства для поддержания многодетных семей с ипотекой. Такое решение было принято в правительстве России, сообщила пресс-служба кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, будут поддержаны не менее 26 тыс. семей.

Михаил Мишустин сообщил, что после заседания было принято решение выделить на эти цели 11,8 млрд рублей. Он также отметил, что такая помощь окажется самой востребованной среди родителей с детьми, "и все больше многодетных семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки".

Напомним, что с 2019 года в России многодетные семьи получают 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма оказывает поддержку родителям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родилось трое и более детей.