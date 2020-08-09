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Умерла Франка Валери, известная итальянская актриса кино

Франка Валери умерла на 101 году жизни
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Франка Валери умерла на 101 году жизни

Франка Валери умерла на 101 году жизни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Франка Валери умерла в воскресенье в своей римской квартире, сообщили местные СМИ.

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщила итальянская радиостанция Rete Due.

31 июля актрисе исполнилось 100 лет.

Она родилась в Милане и ее настоящее имя Франка Мария Норза.

Девушка с юных лет была увлечена театром. Впервые Франка вышла на профессиональную сцену в 1947 году.

В кино она дебютировала в фильме Федерико Феллини "Огни варьете", снятом в 1950 году.

За длинную творческую жизнь Валери удалось поработать со многими звездными режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Также она снималась с такими легендами итальянской комедии, как Тото и Альберто Сорди.

Актриса она много работала на итальянском телевидение, где стала одной из самых популярных участниц развлекательных шоу.

С 1970 года она начала писать сценарии к телесериалам, в которых потом же сама и снималась. Она тридцать лет занималась драматургией. Также Франка Валери была большой поклонницей опер и сама выступала постановщиком многих произведений. За выдающуюся карьеру в кинематографе она была удостоена национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло".

Утраты