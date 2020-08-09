Вспышка вируса SFTS: Врач сказал, насколько коронавирус опасней этой болезни

От нового вируса в Китае погибли семь человек Фото: REUTERS

Грозит ли пандемией вспышка вируса SFTS, который обнаружен в Китае, рассказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин. Новую инфекцию передают клещи, от заражения погибли уже семь человек. Проявления болезни схожи с коронавирусом - лихорадка, головные боли, сыпь, но есть отличия.

- Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем, — рассказал URA.RU врач.

Мнения ученых, опасен ли новый вирус, передающийся через укус клещей, расходятся. Одни считают, что распространяться болезнь, как коронавирус, не будет. Другие утверждают, что о вирусе SFTS известно очень мало, есть вероятность, что у него есть и иные пути передачи.

Ученые изучают, может ли инфекция от зараженного переходить к другому человеку. воздушно-капельным путем или контактным, через слизистую оболочку, если, например, дотронуться руками до глаз или рта.