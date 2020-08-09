В Калужской области при жесткой посадке самолета погиб пилот

Под Калугой самолет совершил жесткую посадку Фото: Архив Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Легкомоторный самолет жестко сел в Калужской области. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, пилот погиб.

На месте работают спасатели. По предварительным данным, на борту больше никого не было. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. ЧП произошло у аэропорта Кудиново.

Несколько дней назад в Индии произошла трагедия с пассажирским самолетом, который совершил жесткую посадку. Пилоты кружили над аэропортом, а при приземлении съехали с взлетно-посадочной полосы, самолет буквально "уткнулся" носом в землю и развалился надвое. Погибли 20 человек, больше сотни в больнице. Черные ящики Боинга найдены на месте крушения, записи изучат специалисты, чтобы узнать причину происшествия.

Ситуация усугубляется пандемией коронавируса, на помощь пассажирам первыми прибежали местные жители, теперь их всех отправили на карантин.