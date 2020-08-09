Трамп ушел с пресс-конференции, когда журналистка попыталась уличить его во лжи

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналистки. Он выступал в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, пригласили представителей СМИ, среди которых была корреспондент CBS News Паула Рид. После того, как Трамп в очередной раз стал хвалить себя за проект "Выбор ветеранов", а именно за то, что именно ему удалось реализовать проект, а предшественники только пытались, Рид спросила:

- Почему вы все время говорите, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"?

Трамп попытался передать слово другому журналисту, но Паула Рид продолжила:

- Вы сказали, что запустили "Выбор ветеранов". Это было принято в 2014 году (Дональд Трамп только в 2016 году стал президентом - прим.ред.)... это было ложное заявление, сэр.

Президент США сделал небольшую паузу, затем поблагодарил за внимание и покинул зал, сообщает CNN.

Закон о запуске программы, дающей право ветеранам получать медпомощь не только в государственных учреждениях системы VA, подписал Барак Обама в 2014 году. Журналисты посчитали, что за время президентства Трамп больше 150 раз заявил, что это именно его проект.

Президент США не в первый раз конфликтует с представителями СМИ, ранее он называл журналистов CNN большими неудачниками.