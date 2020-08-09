В Минске задержаны трое российских журналистов

9 августа в Белоруссии выбирают президента Фото: REUTERS

В Белоруссии задержали журналистов телеканала "Дождь". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Дождя" днем 9 августа. В Минске пока эту информацию не подтвердили.

- Задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении,- сказано в сообщении.

Главный редактор Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что аккредитация на работу на выборах президента Белоруссии так и не была получена, хотя весь необходимый пакет документов отправили еще 15 июля.

Задержание журналистов телеканала "Дождь" Фото: соцсети

- В ожидании подтверждения аккредитации наши корреспонденты работали в Минске, - сказал Дзядко.

В Белоруссии 9 августа - основной день голосования, явка превысила 50 процентов, это означает, что минимальный порог пройден - выборы президента признаны состоявшимися. На пост главы государства претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.

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