Москвичам рассказали, когда в столицу придет осенняя погода

Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По прогнозам синоптиков холодный циклон придет в столицу на следующей неделе. Температура воды в городских водоемах опустится до плюс 15 градусов, что говорит о том, что купальный сезон в этом году для москвичей завершится. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что грядущий понедельник в Москве окажется последним по-настоящему теплым летним днем, и столбик термометра поднимется до 25 градусов. Со вторника вмешается холодный атмосферный фронт, который привнесет с собой полярный воздух.

"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", - сказал Тишковец агентству РИА Новости.

Синоптик предупредил, что на следующей неделе температура ночью будет составлять от плюс 10 до 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться от плюс 15 до 20 градусов. Также от отметил большую вероятность дождей, что говорит о приближении осени.

Погода этим летом в столице закрепила рекордные показатели. В начале июня в Москве была зафиксирована температура плюс 32 градуса, чего по оценке синоптиков не наблюдалось уже более 130 лет, а потом в столичный регион пришли ливневые дожди.