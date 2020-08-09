Фото крушения самолета в Калужской области опубликовало МЧС

На борту был один человек Фото: ГУ МЧС по Калужской области

В МЧС опубликовали фото с места крушения легкомоторного самолета в Калужской области. На борту находился один человек, пилот погиб на месте.

- В 14 часов 34 минуты поступило сообщение о крушении легкомоторного одноместного самолета в Малоярославецком районе на посадочной площадке «Кудиново»,- сообщили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники МЧС и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Самолет упал вдали от жилого сектора, но жители поселка Кудиново могли видеть момент падения. В МЧС просят связаться с ними, если есть какая-либо информация, которая поможет в расследовании. Калужская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения самолета.

Возраст пилота пока не называли.

Еще одно крушение самолета на этой неделе произошло в Индии, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части.