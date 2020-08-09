В литовском порту произошел разлив нефтепродуктов

Пляжи у места ЧП пришлось закрыть - отдыхающих попросили выйти из воды Фото www.facebook.com/vytautas.grubliauskas Фото: facebook.com

В порту литовской Клайпеды произошел разлив нефтепродуктов. После того, как нефтяное пятно обнаружено, на месте отправили судно Zunda для сбора загрязняющих веществ. Об это со ссылкой на дирекцию порта сообщает портал RuBaltic.

Причина разлива нефтепродуктов не известна, масштабы ЧП еще предстоит выяснить. Пятно оцепили специальными бонами, которые не дадут нефти распространиться по воде, всего использовали 150 таких устройств. В ликвидации ЧП задействованы водолазы и судно дирекции порта "Нарас".

Власти приняли решение временно закрыть местные пляжи недалеко от порта, сообщает национальное радио LRT.

- К сожалению, портовые службы не смогли собрать все, часть из веществ достигла Балтийского моря,- написал в Facebook мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.- Мы надеемся, что обстоятельства инцидента станут ясны как можно скорее, а источник загрязнения будет идентифицирован.